FC Utrecht zet hakken in het zand: ‘Er zijn aanbiedingen van tafel geveegd’

Het lijkt erop dat Yassin Ayoub mogelijk nog minimaal een half jaar voor FC Utrecht speelt. De middenvelder leek onlangs op weg naar Bursaspor, maar de club uit de Domstad heeft de clubs met interesse nul op rekest gegeven.

"Er zijn wel aanbiedingen van tafel geveegd", bevestigde Ayoub na afloop van het 2-2 gelijkspel bij Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League, in gesprek met FOX Sports. "Dat is ook niet erg. Ik heb altijd gezegd dat ik hier met liefde en vreugde speel. Ik heb vorig seizoen een goed jaar gehad."

"Ik ben blij met de trainer, met de ploeg en kan me hier nog ontwikkelen." De 23-jarige middenvelder was al tot een vergelijk met Bursaspor gekomen, waar hij een veelvoud van zijn huidige salaris kon gaan verdienen. Ayoub speelt al sinds 2008 bij de Domstedelingen en heeft nog een contract tot volgend jaar zomer.