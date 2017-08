Leeuwinnen gooien volumeknop op standje tien: ‘Dat is ons liedje dit EK’

Het Nederlands vrouwenelftal gaat zondag voor goud. In De Grolsch Veste is Denemarken zondag de tegenstander in de finale, nadat Oranje donderdagavond met 3-0 te sterk was voor Engeland. Sarina Wiegman steekt de ambities niet onder stoelen of banken: "We willen Europees kampioen worden."

Oranje kwam voor rust op voorsprong dankzij een kopbal van Vivianne Miedema. Daniëlle van de Donk maakte er na rust 2-0 van en het slotstuk volgde in blessuretijd, toen Millie Bright een schot van Lieke Martens achter keepster Siobhan Chamberlain werkte. "De eerste goal was geweldig, de tweede heel alert. De derde weet ik al niet meer. Die moet ik terugkijken", zegt Wiegman lachend voor de camera van de NOS.

"We wisten dat zij heel opportunistisch zouden spelen. We hadden het soms moeilijk, maar dat is niet gek tegen een ploeg met zo veel power. We moeten nog wat meer lef hebben om op te bouwen in plaats van de lange bal te spelen, maar soms moest het gewoon zo", aldus de bondscoach, die zich nog niet te veel heeft beziggehouden met de komende tegenstander Denemarken. "Nee, we moeten gewoon weer knallen zondag."

In de kleedkamer stond de volumeknop op standje tien, schrijft het Algemeen Dagblad na afloop. "Dat nummer van John de Bever, Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, is ons liedje dit EK. En nu is de tekst wel weer heel toepasselijk", zegt verdedigster Anouk Dekker tegen de krant. "Iedereen gilde en schreeuwde in de kleedkamer. De bondscoach had nog snel een paar mooie woorden. Dit is echt helemaal geweldig."

"Nu gaan we zondag die cup pakken ook. Ook nog eens in het stadion van de club FC Twente waar ik acht jaar heb gespeeld", zegt Dekker. Ploeggenoot Kika van Es glundert eveneens. "Het is moeilijk te bevatten, maar we hebben het geflikt. De finale. Maar de champagne blijft uiteraard nog dicht. Die gaan we hopelijk zondag openmaken. We hebben nu twee dagen om hier van te herstellen. Goed eten en slapen. En dan zondag voor de laatste keer knallen."