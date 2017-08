‘Als Ricardo Kishna daarvoor kiest, dan wensen wij hem veel geluk toe’

Ricardo Kishna mag op huurbasis vertrekken bij Lazio en Italiaanse media stelden eerder dat Benevento de nieuwe bestemming van de ex-Ajacied gaat worden. Nu lijkt de deal met de promovendus echter in het water te vallen, aangezien Kishna meer in een verblijf bij Hellas zou zien.

Kishna bezocht deze week Benevento om de deal definitief te maken. De aanvaller zou al een rondleiding hebben gehad en geluncht hebben met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en Salvatore di Somma, technisch directeur van de club. Sky Italia meldt donderdag echter dat Kishna van gedachten is veranderd en meer ziet in avontuur bij Hellas.

"Als Kishna daarvoor kiest, dan wensen wij hem veel geluk toe", zegt Di Somma in gesprek met Lalaziosiamonoi. "Voor zover wij weten, zijn er geen problemen. We weten van niets, we wachten op een beslissing en wanneer de speler en zijn entourage die hebben genomen, gaan ze het ons vertellen."

Kishna arriveerde in de zomer van 2015 bij Lazio, de club die hem voor drie miljoen euro overnam van Ajax. In de Italiaanse hoofdstad kwam de vleugelaanvaller, die nog tot medio 2019 vastligt in Rome, mede door blessureleed nauwelijks aan spelen toe. In twee seizoenen tijd maakte hij zestien keer zijn opwachting in de Serie A voor Lazio. Het afgelopen half jaar kwam Kishna op huurbasis uit voor Lille OSC en kwam door tot elf competitieduels.