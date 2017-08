Wolfsburg krijgt concurrentie uit Amerika voor Verhaegh: ‘We zijn in gesprek’

VfL Wolfsburg heeft bevestigd dat het interesse heeft in Paul Verhaegh van FC Augsburg. Sportief directeur Olaf Rebbe wil de 33-jarige rechtsback graag naar Wolfsburg halen, maar de Duitse club heeft wel concurrentie, want een onbekende club uit de Verenigde Staten zou ook azen op de drievoudig Oranje-international.

"We zijn met Augsburg in gesprek om te kijken of we eruit komen", aldus Rebbe in gesprek met Kicker na afloop van het verloren oefenduel tegen Newcastle United (1-3). Augsburg wil Verhaegh naar verluidt laten gaan wanneer ze een vervanger hebben gevonden voor de rechtsback. Verhaegh staat nog tot medio 2018 onder contract bij Augsburg.

De club van Andries Jonker haalde onlangs al een rechtsback: de Braziliaan William. Daarnaast wil de club Verhaegh inlijven. "William is een belangrijke speler voor ons, maar hij zal aanpassingstijd nodig hebben. Die zullen wij ook geven", vertelt Rebbe. Stefan Reuter, algemeen directeur van Augsburg, zei eerder al dat het goed mogelijk is dat de Nederlander vertrekt. "Het kan op zeer korte termijn gebeuren. We overwegen te voldoen aan zijn wens."

Verhaegh maakte zeven jaar geleden voor drie ton de overstap van Vitesse naar Augsburg en groeide er uit tot aanvoerder. Het afgelopen seizoen speelde de verdediger, die deel uitmaakte van het Oranje dat derde werd op het WK van 2014, 31 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij goed was voor 3 doelpunten.