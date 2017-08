Braziliaans international moet voor miljoenen opvolger Willems worden

Douglas Santos is een belangrijke kandidaat om Jetro Willems op te volgen bij PSV, zo schrijven De Telegraaf en BILD donderdag. De 23-jarige linksback van Hamburger SV zit vrijdag met zijn zaakwaarnemer om de tafel met HSV-sportchef Jens Todt om zijn toekomst bij de Noord-Duitse club te bespreken.

HSV-trainer Markus Gisdol, die Rick van Drongelen als centrale verdediger gaat inzetten, wil een nieuwe linksback aantrekken en dat maakt de positie van Santos in de selectie van die Rothosen er niet beter op. De tweevoudig Braziliaans international, die een contract tot medio 2021 heeft, kwam afgelopen seizoen tot negentien optredens in de Bundesliga en moet naar verluidt ongeveer zes miljoen euro kosten.

Technisch manager Marcel Brands gaf eerder al aan dat de opvolger van de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Willems uit het buitenland zou komen. De verkoop van Willems, voor zes miljoen euro exclusief bonussen, heeft ervoor gezorgd dat PSV in financieel opzicht in staat is om relatief ver te gaan in de zoektocht naar een linksback.

Douglas Santos startte zijn loopbaan in Europa in dienst van Granada, in 2013. Hij kwam in Zuid-Spanje niet aan spelen toe, werd verhuurd aan Udinese en keerde terug naar zijn vaderland. De linksback bloeide op bij Atlético Mineiro, won een gouden medaille met Brazilië op de Olympische Spelen van vorig jaar en verdiende een transfer naar HSV.