‘Kon hij naar Ajax, PSV of Feyenoord? Zo niet, dan is HSV een goede keus’

Rick van Drongelen staat voor een transfer van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV. De achttienjarige verdediger reist donderdag af naar Hamburg om zijn overstap van drieënhalf miljoen euro af te ronden. Oud-international Khalid Boulahrouz maakte ooit een soortgelijke transfer. Hij ging op zijn 22ste van RKC Waalwijk naar HSV en weet wat Van Drongelen te wachten staat.

Van Drongelen debuteerde op zestienjarige leeftijd al in de hoofdmacht van Sparta en stond deze zomer in de belangstelling van de gehele Nederlandse subtop. Er was echter geen enkele club in Nederland die een bedrag op tafel kon leggen dat in de buurt komt van de miljoenen van HSV.

In Duitsland ligt een vijfjarig contract klaar voor de verdediger. Boulahrouz denkt dat de Sparta-verdediger een goede keuze maakt, ondanks zijn jonge leeftijd. “De vraag die in zijn geval meespeelt is: had Rick kans om naar Ajax, Feyenoord of PSV te gaan? Als dat niet het geval is, vind ik zijn beslissing om van Sparta naar HSV te gaan een goede”, zegt de Kannibaal tegenover De Telegraaf. “Ik had destijds geen andere optie in Nederland. Een dag voor het sluiten van de transfermarkt klopte HSV opeens aan en was het ‘ja of nee’. Ik had geen keuze.’’

Boulahrouz erkent dat het een grote stap is, om vanuit de kelder van de Eredivisie de stap te maken naar de Bundesliga. “Als je ziet waar Rick nu vandaan komt, dan gaat hij van een kleinere club naar een gigant in Duitsland. HSV is gewoon een slapende reus. Ook al zijn de laatste jaren sportief allesbehalve goed geweest, het blijft een enorme club in een grote stad. Hij zal snel moeten schakelen, een andere mindset moeten aannemen. Want het niveau waarop hij terecht komt in de Bundesliga is hoog. Hij moet direct vergeten waar hij vandaan komt en zo snel mogelijk rijpen.’’