Aanvoerder Veltman verlengt bij Ajax: ‘Ik ken de club door en door’

Joël Veltman heeft zijn oorspronkelijk nog tot volgend jaar doorlopende contract bij Ajax verlengd, zo melden de Amsterdammers dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De rechtsback, die onlangs de aanvoerdersband overnam van de naar Everton vertrokken Davy Klaassen, heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis die loopt tot medio 2020.

Dat Veltman zijn contract heeft verlengd komt niet als een verrassing aangezien hij in een eerder stadium al aangaf in gesprek te zijn met zijn club. “Deze contractverlenging komt voort uit het goede gevoel dat ik bij Ajax heb. Ik ken de club natuurlijk door en door, ik speel hier al bijna mijn hele voetballeven. Ik ben hier als jonkie gekomen, heb mogen debuteren in het eerste en ben uiteindelijk basisspeler geworden”, vertelt hij op de website van zijn managementbureau Wasserman.

Veltman wil dit seizoen weer kampioen worden met Ajax, al richt hij zich eerst natuurlijk op de Champions League-wedstrijd tegen OGC Nice van woensdagavond: “Uiteraard willen we ons op korte termijn kwalificeren voor de poulefase van de Champions League. De focus ligt nu natuurlijk op de wedstrijd van morgen tegen Nice.”

De als rechtsback opererende verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte zijn debuut in augustus 2012. Sindsdien werd hij twee keer landskampioen en mocht hij ook eenmaal de Johan Cruijff Schaal boven het hoofd tillen. Veltman werd in de afgelopen weken in verband gebracht met clubs als het Crystal Palace van Frank de Boer, maar kiest dus voor een langer verblijf bij Ajax.