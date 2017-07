FC Utrecht heeft beet: ‘De tijd is rijp om het verleden achter mij te laten’

FC Utrecht heeft maandagavond de terugkeer van Anouar Kali wereldkundig gemaakt. Na eerdere dienstverbanden tussen 2010 en 2013 en in het seizoen 2014/15 heeft de middenvelder uit het Utrechtse Ondiep ditmaal een contract voor twee seizoenen met de optie voor nog een seizoen getekend. Kali komt over van Willem II.

"Met het vertrek van Wout Brama en de revalidatie van Rico Strieder zijn wij kwetsbaar op de positie en biedt deze Utrechter een prima alternatief", zo licht technisch manager annex trainer Erik ten Hag toe op de clubsite. "Anouar kan perfect invulling geven aan de rol, hij past naadloos in ons profiel. Hij is de afgelopen seizoenen volwassen geworden, het klimaat van FC Utrecht is gewijzigd en hij heeft daar volmondig ja tegen gezegd."

Kali, 26 jaar, maakte in april 2011 zijn debuut. In de twee seizoenen die volgden kwam hij 55 keer in actie, totdat een transfer hem naar Roda JC Kerkrade bracht. Na het Limburgse tussenstation kwam Kali ook in 2014 en 2015 voor FC Utrecht in actie. Dit dienstverband eindigde na vijftien wedstrijden met een verkoop aan Al-Arabi uit Qatar. De afgelopen twee seizoenen stond de Nederlandse Marokkaan op de loonlijst van Willem II. Vorig seizoen kwam hij in 35 duels uit voor de Tricolores.

"Ik ben verheugd met mijn overstap naar FC Utrecht, omdat ik mijn vorige twee periodes hier nooit eruit heb kunnen halen wat er in zit. Als persoon ben ik de afgelopen seizoenen gegroeid en ik voel dat de tijd rijp is om het verleden achter mij te laten en om een bijdrage te leveren aan een succesvol FC Utrecht", zo benadrukt Kali zelf.