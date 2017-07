Liverpool hoopt op spits: ‘Zou voelen alsof we twee nieuwe aanwinsten hebben’

Daniel Sturridge is inmiddels weer volledig fit, nadat hij vorig seizoen veelvuldig werd geplaagd door blessureleed. De 27-jarige spits van Liverpool maakt een goede indruk in de voorbereiding en ploeggenoot Adam Lallana verwacht dat Sturridge komend seizoen de nodige critici het zwijgen zal opleggen.

Volgens Lallana zou het onterecht zijn om de aanvaller af te schrijven, nadat hij de afgelopen voetbaljaargang slechts driemaal wist te scoren in twintig competitiewedstrijden. "Luister, Sturridge is bezig aan een geweldige voorbereiding. Hij is van onschatbare waarde voor de ploeg", vertelt de buitenspeler in gesprek met the Telegraph. "Hij is een speler van wereldklasse. Hij is op een geweldige wijze de zomer uitgekomen, hij oogt erg fit."

Liverpool versterkte zich deze zomer met onder anderen Dominic Solanke, maar Lallana verwacht ook het nodige van Sturridge. "Hij zal dit seizoen een bijzonder belangrijke speler zijn voor ons, ik voel het", vervolgt hij. "Hij oogt scherp. Het zou voelen alsof we twee nieuwe aanwinsten hebben als we in staat zijn hem op het veld te houden en doelpunten te laten maken"