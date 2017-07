Utrecht onderhandelt met Heerenveen over spits: ‘Ik ben de eerste keus’

Henk Veerman heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar FC Utrecht. De 26-jarige spits van sc Heerenveen is bij de Domstedelingen in beeld als extra optie voorin en hoopt spoedig op witte rook. Utrecht is sinds vorige week met de Friese club in gesprek over een overgang van de boomlange aanvaller.

"Ik ben de eerste keus", geeft Veerman aan in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Dit is voor mij een geweldige mogelijkheid die langskomt. Komen de clubs er niet uit, dan schakelt Utrecht naar Tomas Necid (ex-PEC Zwolle, nu Bursaspor, red.)." De ex-speler van FC Volendam was vorig seizoen goed voor 5 doelpunten in 24 competitiewedstrijden, maar Jurgen Streppel had geen enkele keer een basisplaats over voor hem.

"De trainer kiest weer voor Reza Ghoochannejhad in de basis, weet ik sinds kort", vervolgt Veerman, wiens contract in het Abe Lenstra Stadion nog twee seizoenen doorloopt. "Dat betekent dat ik opnieuw wisselspeler word. Ik heb gevraagd of de club wil meewerken aan een vertrek. Ik heb tweeënhalf jaar mijn stinkende best gedaan voor de club, maar ben nooit basisspeler geweest. Ik hoop dat Heerenveen aan het menselijke aspect wil denken. Bij 80 procent van de transfers is de gunfactor van groot belang."