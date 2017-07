Manchester United scoort drie keer en lijkt klaar voor Real Madrid

Manchester United heeft zijn voorlaatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen winnend weten af te sluiten. De ploeg van José Mourinho was dankzij doelpunten van Marouane Fellaini, Romelu Lukaku en Scott McTominay een maatje te groot voor het Noorse Vålerenga IF: 0-3.

De Europa League-winnaar had weinig te duchten van de nummer tien van het afgelopen seizoen in Noorwegen, maar het duurde tot één minuut voor rust voordat de ban uiteindelijk gebroken werd. Fellaini, die op het punt zou staan Manchester United te verruilen voor Galatasaray, kon scoren met hoofd na een voorzet van Henrikh Mkhitaryan.

Na rust maakte Lukaku zijn opwachting bij de Engelse grootmacht en hij had slechts twee minuten nodig om al koppend het net te vinden. Het betekende voor de van Everton overgekomen Belg alweer zijn derde doelpunt in de voorbereiding. De twintigjarige McTominay bepaalde voorts de eindstand. United oefent woensdag nog tegen Sampdoria, waarna het volgende week de strijd aanbindt met Real Madrid in het kader van de Europese Super Cup.