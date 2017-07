Karsdorp: ‘Op een bepaalde manier kun je hem vergelijken met Dirk Kuyt’

Rick Karsdorp houdt warme gevoelens over aan zijn lange periode bij Feyenoord. De rechtsback groeide op in de jeugdopleiding van de Rotterdammers en vertrok deze zomer na dertien jaar naar AS Roma. Op de officiële website van de Serie A-club beantwoordt Karsdorp vragen van supporters en blikt hij terug op zijn transfer. "Het was een moeilijk besluit."

"Ik speelde al sinds mijn achtste voor Feyenoord en de club toonde altijd vertrouwen in me", vertelt de international van Oranje. Kevin Strootman speelde een belangrijke rol in de transfer, zo laat Karsdorp weten. Toen de interesse van Roma bekend werd, belde Karsdorp zijn landgenoot op om naar zijn mening te vragen. "Hij vertelde me dat hij erg gelukkig is bij Roma en van de club houdt. Buiten het voetbal is Rome een prachtige stad om te wonen, zei hij. Hij vond ook dat ik een uitdaging nodig had in mijn loopbaan."

"Ik was het ermee eens en besloot om naar Roma te gaan. Het was een kort gesprek, maar Kevin toonde mij nieuwe inzichten die belangrijk waren bij mijn besluit", aldus Karsdorp, die de landstitel met Feyenoord het mooiste moment uit zijn loopbaan noemt. "Het seizoen daarvoor wonnen we de beker en we wisten dat we nog meer konden bereiken. Het team bleef bij elkaar en vervolgens werden we kampioen. Het is onbeschrijflijk wat ik toen voelde. Dat ik nu voor Roma speel, is natuurlijk ook prachtig."

Karsdorp wordt ook gevraagd naar clubicoon Francesco Totti, die een rol als directeur krijgt in Stadio Olimpico. "Ik heb Francesco Totti nog niet ontmoet. Mijn eerste dagen in Rome waren erg hectisch en ik werd geopereerd, dus ik heb hem nog niet gezien. Ik weet wel dat hij een enorme persoonlijkheid is in Rome. Op een bepaalde manier kun je hem vergelijken met Dirk Kuyt, die zijn carrière afsloot bij Feyenoord. Maar Totti heeft wel zijn hele loopbaan voor Roma gespeeld en dat respecteer ik enorm."

Op dit moment is Karsdorp nog aan het herstellen van zijn knieblessure. Hij vindt het lastig te zeggen hoe zijn herstel verloopt. "Maar de operatie is voorspoedig gegaan en ik train nu ongeveer tweemaal per dag, afhankelijk van hoe de trainers het willen. Misschien kan ik sneller terugkeren op het veld dan ik had verwacht, maar ik kan geen exacte datum geven. Het was een meniscusoperatie, dus we moeten het niet overhaasten. Ik hoop in de eerste competitiewedstrijd deel uit te maken van de spelersgroep."