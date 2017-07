Ibrahimovic laat kans liggen om bestbetaalde speler van de MLS te worden

Zlatan Ibrahimovic ziet een vervolg van zijn carrière in de Verenigde Staten niet zitten. Los Angeles Galaxy hoopte de aanvaller te verleiden met een astronomisch salaris, maar Ibrahimovic heeft het aanbod afgeslagen. De routinier zet zijn revalidatie voort bij Manchester United en zou blijven azen op een nieuw contract op Old Trafford.

Ibrahimovic kon volgens Engelse media 6,8 tot 7,8 miljoen euro verdienen in Californië. Daarmee zou hij Kaká (zes miljoen euro) aftroeven als bestbetaalde speler van de competitie. Voorzitter Chris Klein rekent echter niet meer op zijn komst, vertelt hij op de clubsite. "We hebben een geweldige verstandhouding met Zlatan en zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.). Hij houdt van onze club en van Los Angeles. Wij hebben interesse in hem, maar volgens mij wil hij voorlopig in Europa blijven. Onze deur blijft wagenwijd openstaan voor een speler als hij."

Twee weken geleden meldde The Sun al dat Ibrahimovic het aanbod uit Los Angeles zou afslaan. De boulevardkrant liet weten dat Ibrahimovic inzet op een nieuw contract bij Manchester United. The Red Devils laten de Zweed op het trainingscomplex revalideren na een zware knieblessure, die hem al sinds april aan de kant houdt. Het herstel van Ibrahimovic verloopt voorspoedig en daarom zou een nieuw contract een optie zijn.

De 35-jarige aanvalsleider, die deze zomer transfervrij zou kunnen vertrekken bij Manchester United na het uitdienen van zijn contract, had eerder deze maand een gesprek met zaakwaarnemer Raiola in een restaurant in Manchester. Toen de twee klaar waren met de conversatie, liep Ibrahimovic naar buiten en vertelde hij aan de aanwezige paparazzi: “Er zal binnenkort een grote mededeling komen, een hele grote.”