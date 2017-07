Mogelijke droomtransfer voor Brama betekent nieuwe klap voor FC Utrecht

Wout Brama kan zijn loopbaan in Australië vervolgen, zo meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad heeft de controlerende middenvelder van FC Utrecht een aanbieding van Melbourne City op zak. In Australië voetballen is altijd een grote droom geweest van Brama, die twee jaar terug een overgang naar Sydney FC spaak zag lopen.

Het eventuele vertrek van Brama uit De Galgenwaard zou de volgende sportieve tegenvaller voor Erik ten Hag zijn. Bij FC Utrecht wordt zelfs betwijfeld of de midenvelder, die komende maand zijn 31e verjaardag viert en nog een contract tot medio 2018 heeft, de return in de derde voorronde van de Europa League tegen Lech Poznan nog meemaakt. Joey Pelupessy van Heracles Almelo geniet volgens het dagblad grote interesse uit de Domstad. Hij is recent tot captain van de Almeloërs benoemd.

Ten Hag kan dit seizoen vrijwel zeker niet meer beschikken over Simon Makienok, die een zware kruisbandblessure heeft opgelopen. Als opvolger is onder anderen Henk Veerman in beeld. De aanvaller van sc Heerenveen genoot eerder al interesse uit De Galgenwaard. FC Utrecht, dat ook rekening houdt met het vertrek van Yassin Ayoub, heeft inmiddels ook naar Tomas Necid van Bursaspor uit Turkije geïnformeerd. Dat is ook de club met belangstelling voor Ayoub.