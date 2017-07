Ajax geeft open dag ‘soberder karakter’ en past programma aan

Ajax heeft ervoor gekozen om het programma voor de open dag van vrijdag 4 augustus aan te passen. Normaliter is dat een feestelijke opening van het nieuwe seizoen, maar vanwege de situatie van Abdelhak Nouri vindt Ajax een soberder karakter momenteel passender. Dat laat de club vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen.

Het was de bedoeling dat de dag gevuld zou worden met onder meer acts en artiesten op het podium. Ajax maakt de precieze wijzigingen van de open dag niet bekend, maar meldt niets meer over de artiesten. "Ajax heeft besloten het programma nu anders in te vullen, in afgeslankte vorm", aldus de club.

Om 13.00 uur is er een openbare training van de selectie in de Johan Cruijff ArenA. Daarna volgt een afscheidswedstrijd voor de gestopte speelsters Daphne Koster en Anouk Hoogendijk, die vorig seizoen afscheid namen met de landstitel. De open dag wordt afgesloten met een handtekeningensessie van de selectie. Het stadion opent de deuren om 12.00 uur; het programma eindigt om 16.00 uur.