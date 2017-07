‘Feyenoord en Watford bereiken akkoord over rentree Berghuis’

Steven Berghuis is volgend seizoen ook speler van Feyenoord, zo weet Voetbal International vrijdagmiddag te melden. De Rotterdammers hebben naar verluidt een principeakkoord bereikt met Watford, de club waar de vleugelaanvaller vorig seizoen al van werd gehuurd. Berghuis wordt met een transfersom van 6,5 miljoen euro de duurste aankoop van de landskampioen van deze transferperiode.

Berghuis meldt zich naar verwachting snel weer in De Kuip en is mogelijk volgende week al inzetbaar als Feyenoord het in het kader van de strijd om de Johan Cruijff Schaal opneemt tegen bekerwinnaar Vitesse. De vleugelaanvaller wordt sinds hij na het einde van het afgelopen seizoen terugkeerde naar Engeland in verband gebracht met een terugkeer naar Rotterdam en Feyenoord heeft er sindsdien alles aan gedaan om tot een vergelijk te komen met the Hornets.

Berghuis werd in het afgelopen halfjaar al gehuurd van Watford en speelde met zeven doelpunten en zes assists een belangrijke rol in de eerste landstitel sinds 1999. De aanvaller beschikt in de Premier League nog tot een contract tot medio 2019 en Watford lijkt quitte te spelen op de Oranje-international, die nooit helemaal uit de verf kwam op Vicarage Road. De Engelsen betaalden twee jaar geleden immers ook 6,5 miljoen euro aan AZ om Berghuis over te nemen.

Als Berghuis daadwerkelijk terugkeert naar Feyenoord, wordt hij na Ridgeciano Haps, Jeremiah St. Juste, Sofyan Amrabat, Jean-Paul Boëtius en de van Fiorentina gehuurde Kevin Diks de zesde nieuwe aanwinst voor het aankomende seizoen. De Rotterdammers zijn ook nog druk bezig met de terugkeer van Robin van Persie, maar het is nog de vraag of zijn rentree haalbaar is. De spits werd donderdag door Fenerbahçe wel buiten de selectie voor het Europa League-duel met Sturm Graz gelaten.