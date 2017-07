Bayern bevestigt interesse Chelsea: ‘Maar we zullen hem alleen verhuren’

Renato Sanches leek op weg naar AC Milan, maar nu heeft ook Chelsea zich gemengd in de strijd om de handtekening van de middenvelder. De Londense club heeft bij Bayern München geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Sanches en zou de negentienjarige Portugees op huurbasis willen overnemen, zo bevestigt Karl-Heinz Rummenigge.

De voorzitter van Bayern geeft tegenover La Gazzetta dello Sport aan dat de interesse van Chelsea serieus is, maar dat de Engelse landskampioen zeker niet de enige gegadigde is. "Minimaal tien clubs zijn voor Sanches in de race, maar het klopt dat Conte navraag heeft gedaan naar hem. Hij weet dat Sanches het verschil kan maken", waren de woorden van de beleidsbepaler.

Sanches werd in de zomer van vorig jaar voor een bedrag van 35 miljoen euro door Bayern weggeplukt bij Benfica, maar de middenvelder kende een moeizaam debuutjaar in Duitsland. Toch wil der Rekordmeister niet voorgoed van Sanches af. "Het is vrijwel zeker dat we hem alleen zullen verhuren, want we rekenen nog steeds op hem." Het contract van de dertienvoudig Portugees international loopt nog vier seizoenen door in de Allianz Arena.