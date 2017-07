FC Utrecht stapt tegen Lech Poznan als morele winnaar van het veld

De eerste ontmoeting tussen FC Utrecht en Lech Poznan heeft geen winnaar opgeleverd. De krachtmeting in De Galgenwaard, in het kader van de derde voorronde van de Europa League, eindigde doelpuntloos, 0-0, en zodoende valt de beslissing volgende week in het weerzien in Polen. FC Utrecht heeft nu al negen Europese thuisduels op rij geen enkele nederlaag geleden.

Lech Poznan was in de eerste twintig minuten sterker, terwijl een geduldig en beheerst spelend FC Utrecht op zijn kansen wachtte. Het team van Erik ten Hag nam daarna ietwat meer initiatief en dat zorgde voor het eerste gevaar. Willem Janssen kopte net naast, maar de arbiter floot sowieso af vanwege een duwfout.

Het spel in De Galgenwaard ging op en neer, en uiteindelijk was het FC Utrecht dat in de slotminuten voor rust wat meer aandrong. Een hard schot van Zakaria Labyad, op aangeven van Sean Klaiber, smoorde in de defensie van Lech Poznan en doelman Matus Putnocky tikte op slag van rust een inzet van Labyad naast zijn doel.

FC Utrecht en Lech Poznan gaven elkaar ook na rust geen duimbreed toe. Twintig minuten voor tijd kwam de thuisploeg met de schrik vrij. David Jensen redde knap op een kopbal uit een hoekschop, waarna Christian Gytkjaer vervolgens werd afgevlagd wegens buitenspel. In de slotfase kwamen de Domstedelingen er niet meer uit, maar Lech Poznan slaagde er niet in om de bal achter Jensen te krijgen. Het team van Ten Hag weet dat de Polen over een week alleen baat hebben bij een overwinning.