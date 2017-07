Veltman: ‘Als je het iemand gunt, dan is het zeker Donny van de Beek’

Ajax is woensdagavond in Frankrijk met een 1-1 gelijkspel begonnen aan de dubbele ontmoeting met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers kennen daarmee een vrij goede uitgangspositie voor de return. Joël Veltman was het meest tevreden over de mentale weerbaarheid die Ajax heeft getoond na de zware weken en de slechte start van het duel.

"Er was toch teleurstelling na de eerste helft", vertelde Veltman in gesprek met Ziggo Sport. "In de rust zijn er ook harde woorden gevallen en is gezegd dat het feller moest. Het team verdient een compliment, we bleven toch gas geven en hebben de 1-1 eruit gehaald." Veltman ziet kansen om de volgende ronde te bereiken. "Zeker op basis van de tweede helft hadden we eigenlijk moeten winnen. Dat we na de teleurstelling mentale weerbaarheid toonden, daar ben ik heel blij mee."

Donny van de Beek eerde boezemvriend Abdelhak Nouri door na zijn gelijkmaker het rugnummer 34 uit te beelden. "Als je het iemand gunt, dan is het zeker Donny", zei Veltman. "Je ziet ook aan het gebaar voor wie hij die goal maakte. Het is speciaal dat hij scoort."

De return tussen Ajax en OGC Nice is over exact een week in Amsterdam. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.