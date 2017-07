‘Robin weet dat wij hem heel graag willen hebben, alleen zijn wij afhankelijk’

Feyenoord hoopt vurig op de terugkeer van Robin van Persie naar De Kuip. Ook trainer Giovanni van Bronckhorst zou de spits van Fenerbahçe graag verwelkomen. Hij weet echter ook dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal moeilijk haalbaar is. Fenerbahçe zou de 33-jarige spits voor geen cent minder dan vier miljoen euro laten gaan en dat maakt het een lastig verhaal.

"Ik ken hem goed, we hebben samen in Oranje gespeeld en af en toe appen we met elkaar", zegt Van Bronckhorst in Voetbal International. "Meer dan dat is het niet. Het spel rond zo'n transfer wordt gespeeld door meerdere partijen. Robin weet dat wij hem heel graag willen hebben, alleen zijn wij afhankelijk. Je hebt te maken met zijn club Fenerbahçe waar hij nog een doorlopend contract heeft. Wat willen die? Je moet maar hopen dat alles een keer op het juiste moment als een puzzel in elkaar valt en of dat dit seizoen gebeurt, of misschien volgend jaar, dat weet ik ook niet."

Feyenoord zag deze zomer een groot deel van de kampioensploeg vertrekken. Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Eljero Elia (Medipol Basaksehir), Dirk Kuyt (gestopt) en Steven Berghuis (terug naar Watford) zijn er niet meer bij. Zowel verdedigend als aanvallend hebben de Rotterdammers heel wat ingeleverd. "Klopt, maar ik maak me geen zorgen. Die goals missen we nu, het is een momentopname. Martin (van Geel, red.) is hard bezig dat te compenseren. Ik verwacht de komende weken nog wel wat."