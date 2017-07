‘Ajax haakt definitief af na horen vraagprijs van dertig miljoen’

Ajax lijkt de komst van Munir El Haddadi definitief te kunnen vergeten. Mundo Deportivo bevestigt dat directeur spelerszaken Marc Overmars heeft geïnformeerd bij Barcelona naar de buitenspeler, maar dat de aanvaller niet haalbaar blijkt. Bij het horen van de vraagprijs van dertig miljoen euro haakte niet alleen Ajax af, ook OSC Lille, AS Roma, Napoli en Real Sociedad wilden niet zo ver gaan.

Het Duitse Bayer Leverkusen is nu in gesprek met de Catalaanse clubleiding om de buitenspeler in te lijven. Volgens het eerder genoemde medium is de club uit de Bundesliga de grootste kanshebber op de komst van de aanvaller. Eerder werd nog gesproken over een vraagprijs van twintig miljoen euro. Ajax zou naar verluidt veertien miljoen euro hebben geboden, maar dat was niet genoeg. Nu blijkt waarom.

Munir keerde deze zomer terug bij Barcelona na een verhuurperiode bij Valencia. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft hij te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een nieuwe club. Diverse clubs stonden in de rij, maar Barcelona denkt aan een transfersom van rond de dertig miljoen euro en dat vinden de meeste clubs te ver gaan.