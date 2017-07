Crisis in China: ‘Dertien van zestien clubs moeten vrezen voor uitsluiting’

Voor dertien Chinese clubs hangt de deelname aan de Super League voor komend seizoen aan een zijden draadje. Ze worden ervan beschuldigd financiële afspraken met spelers niet te zijn nagekomen. De betalingsproblemen moeten voor 15 augustus zijn opgelost en de Chinese voetbalbond (CFA) moet daar bewijs van ontvangen, anders wordt de clubs de toegang tot de competitie mogelijk ontzegd.

De clubs worden genoemd in correspondentie tussen de CFA en de Aziatische bond AFC. Het gaat onder meer om landskampioen Guangzhou Evergrande en het kapitaalkrachtige Shanghai SIPG, dat onder meer Hulk, Ricardo Carvalho en Óscar in de gelederen heeft. Ook Shanghai Shenhua, de werkgever van 's werelds bestbetaalde speler Carlos Tévez, zou niet voldoen aan bepaalde betalingsafspraken met spelers. Bovendien moeten vijf clubs uit de tweede divisie en één club van het derde niveau vrezen voor hun deelname.

Op het hoogste niveau gaat het om Shanghai Shenhua, Shanghai SIPG, Beijing Guoan, Changchun Yatai, Chongqing Dangdai Lifan, Hebei China Fortune, Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F, Jiangsu Suning, Liaoning Whowin, Shandong Luneng Taishan, Tianjin Quanjian en Tianjin TEDA. Bij laatstgenoemde club staat Nemanja Gudelj sinds een halfjaar onder contract. Alleen Yanbian Fude, Henan Jianye and Guizhou Hengfeng hebben voldaan aan de betalingsafspraken en hoeven niet te vrezen voor sancties.

Zes maanden geleden sprak de Chinese regering zich uit tegen excessieve transferuitgaven. Het ministerie van Sport beschuldigde clubs van het 'verbranden van geld' om buitenlandse spelers binnen te halen, in plaats van het geld te steken in de ontwikkeling van jeugdspelers. Een woordvoerder van het ministerie stelde plannen in werking om een limiet te stellen aan de uitgaven voor spelers, om 'onredelijke investeringen' tegen te gaan. Daarmee moeten zowel 'tekenbonussen, zogenaamde schaduwcontracten en andere schendingen' als 'clubs, spelers en zaakwaarnemers die tekenbonussen eisen' worden bestreden.