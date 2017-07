‘Ik denk dat Ajax zeker kans maakt, ik hoop ook dat ze doorgaan’

Ajax begint woensdagavond aan het traject dat uiteindelijk tot deelname aan de groepsfase van de Champions League moet leiden en de Amsterdammers treffen met OGC Nice meteen een tegenstander van formaat. Luigi Bruins, tegenwoordig middenvelder van Excelsior, speelde in het verleden voor les Aiglons en ziet wel degelijk kansen voor de verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen.

“Ik denk dat Ajax zeker kans maakt. Ik hoop uiteindelijk ook dat ze doorgaan, laat dat duidelijk zijn”, begint hij in gesprek met Ajax Showtime. Bruins snapt wel dat het feit dat Nice als tegenstander uit de koker kwam rollen niet met gejuich werd ontvangen in de Johan Cruijff ArenA: “Je wordt niet zomaar derde in Frankrijk. AS Monaco en Paris-Saint Germain zijn absolute buitencategorie, maar als je ver boven Lyon kan eindigen mag Ajax Nice zeker niet onderschatten.”

Bruins denkt wel dat het voor Ajax een voordeel is dat Nice een voetballende ploeg is. De Amsterdammers hadden in de Europa League-finale bijvoorbeeld moeite met het spel van Manchester United en krijgen tegen de Fransen mogelijk meer ruimte. De loting leidde in Nice dan ook niet tot blije gezichten denkt Bruins.

“Ze onderschatten de tegenstander zeker niet. Toen wij Europees voetbal speelden, werden we uitgeschakeld door een club uit Cyprus; Apollon Limassol. In Europa onderschat je geen tegenstanders en Ajax onderschat je zeker niet. Qua historie in Europa en Nederland is het een topclub. Door het afgelopen jaar is het duidelijk dat je op je hoede moet zijn”, sluit hij af.