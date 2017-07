‘Celta de Vigo moet vaart maken na belangstelling FC Porto voor Larsson’

FC Porto heeft het oog laten vallen op Sam Larsson. Bij een eventueel vertrek van Yacine Brahimi komt de buitenspeler van sc Heerenveen in beeld als opvolger, meldt A Bola dinsdagochtend. Op dit moment blijft Celta de Vigo echter het meest concreet voor Larsson, die op ramkoers ligt met Heerenveen.

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Brahimi ligt. De Algerijns international staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur en het makelaarskantoor Stellar Group zou diverse aanbiedingen voor de aanvaller in overweging hebben. Porto wil Larsson pas binnenhalen wanneer Brahimi is vertrokken en dus bestaat de kans dat de Portugese grootmacht te laat komt, omdat Celta al met Heerenveen in onderhandeling is.

Volgens de Portugese krant heeft Celta deze week een bod van zes miljoen euro uitgebracht op de Zweed. De vraagprijs van Heerenveen zou acht miljoen euro bedragen. Vorige week weigerde Larsson op de selectiefoto te gaan en de aanvaller kreeg geen rugnummer toegediend voor komend seizoen. Een vertrek lijkt dus onvermijdelijk. Behalve Porto en Celta zou ook Fiorentina belangstelling hebben, maar ondanks het vertrek van Federico Bernardeschi naar Juventus is het de afgelopen weken op dat gebied stil vanuit Florence.

Het contract van Larsson loopt nog een jaar door, al heeft Heerenveen een eenzijdige optie om de verbintenis te verlengen. De club weet dat de uitblinker brede interesse geniet en stelt zich niet al te meewerkend op in de onderhandelingen met Celta, meldde Marca vorige week nog. Technisch directeur Felipe Miñambres noemde Larsson maandag nog een 'geweldige speler', maar voegde eraan toe dat hij nog vastligt in Friesland.