Overbodige Wilshere kan naar Turkije: ‘Maar het zal moeilijk worden'

De toekomst van Jack Wilshere ligt mogelijk in Turkije. Antalyaspor laat maandag weten met Arsenal in gesprek te zijn over een transfer van de 25-jarige middenvelder. Wilshere heeft nog een contract tot medio volgend jaar in het Emirates Stadion, maar zou volgens diverse Engelse media mogen uitkijken naar een nieuwe club.



Eerder werd Sampdoria al in verband gebracht met de 34-voudig Engels international, die het afgelopen seizoen door Arsenal werd verhuurd aan Bournemouth. Wilshere is afkomstig uit de jeugdopleiding van the Gunners en kende een stormachtige doorbraak, maar de laatste jaren wordt de linkspoot veelvuldig geteisterd door blessureleed. Antalyaspor wil de technicus graag de mogelijkheid bieden zijn carrière nieuw leven in te blazen, zo bevestigt voorzitter Ali Safak Ozturk.

"We hebben navraag gedaan en zijn momenteel in gesprek met Arsenal, maar die club vraagt een grote transfersom voor Wilshere. Het zal moeilijk worden om de deal rond te krijgen", wordt de beleidsbepaler geciteerd door Sky Sports. Antalyaspor eindigde vorig seizoen op een vijfde plaats in de Turkse competitie en wist zich met het oog op de komende voetbaljaargang al te versterken met onder anderen voormalig Frans international Jérémy Ménez.