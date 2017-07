ADO hengelt international binnen: ‘Ik kreeg een goed gevoel bij de club’

ADO Den Haag heeft Melvyn Lorenzen vastgelegd, zo laat de club maandagmiddag weten via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller speelde afgelopen seizoen voor Werder Bremen, waar zijn contract afliep. De international van Oeganda heeft voor twee seizoenen getekend.

Lorenzen kwam in 2013 via Holstein Kiel naar Bremen. Daar maakte hij op 5 oktober 2013 zijn debuut in de Bundesliga in een duel met VfB Stuttgart als vervanger van Eljero Elia. Lorenzen kwam tot vijf optredens in de Bundesliga en scoorde één goal. In het tweede elftal speelde de eenmalig Oegandees 54 wedstrijden. Eerder deze maand was Lorenzen al op proef bij de residentieclub en hij maakte in de oefenwedstrijd tegen Lugdunum een goede indruk op de technische staf. Nadat de twee partijen er eerder niet uitkwamen wat betreft het salaris, lijkt Lorenzen nu water bij de wijn te hebben gedaan.

"Ik ben blij dat ik me eindelijk speler van ADO Den Haag mag noemen", vertelt Lorenzen, die met rugnummer 33 gaat spelen, op de clubsite. "Na mijn proefperiode duurde het even voordat de verbintenis rondkwam, maar ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het goed zou komen. Ik kreeg in de week dat ik op proef was een goed gevoel bij de club. Ik kijk dan ook erg uit naar de komende twee jaar."