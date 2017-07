‘Dat maakt niet uit, bij Real speelde ik ook linksback en op het middenveld’

Danilo kwam er in de afgelopen seizoenen niet echt aan te pas bij Real Madrid en koos er uiteindelijk voor om zijn loopbaan voort te zetten bij Manchester City. Volgens de Braziliaan, die meestal als rechtsback opereert, is zijn veelzijdigheid een van de redenen waarom Josep Guardiola bij hem uitgekomen is.