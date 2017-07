Koeman onder de indruk: ‘Hij laat zien waarom hij een van de besten is’

Everton versterkte zich in de afgelopen weken al met onder meer Davy Klaassen, Sandro Ramírez en Michael Keane, maar de meeste aandacht op Goodison Park gaat toch echt uit naar Wayne Rooney. De Engelsman keerde na dertien jaar Manchester United terug bij de club waar hij zijn opleiding genoot en begon met twee doelpunten in zijn eerste oefenwedstrijden voortvarend aan zijn tweede periode bij the Toffees.

“Hij heeft veel ervaring. Hij is een belangrijke speler op het veld, maar ook in de kleedkamer, waar hij de jonge spelers kan laten zien wat er nodig is om het hoogste niveau te bereiken”, spreekt trainer Ronald Koeman op de officiële website van de club zijn waardering uit. “Dat betekent dat hij ook buiten het veld een leider moet zijn en als ik zie wat hij doet met de andere spelers, is dat precies wat we willen.”

“Iedere dag op training en tot nu toe in de oefenwedstrijden, zie je waarom hij een van de besten op zijn positie en een van de beste voetballers is”, gaat Koeman verder. Rooney is net als Klaassen, Ramírez, Keane, Jordan Pickford en Cuco Martina een van de nieuwe gezichten bij Everton en Koeman is tevreden over de snelle aanpassing van zijn aanwinsten: “Ik ben erg blij dat de nieuwe spelers zo snel gewend zijn.”

“We hebben een erg goed team en het is voor de nieuwe spelers makkelijk om hierheen te komen. De rest van de selectie bestaat uit open jongens en de nieuwe spelers voelen zich meteen thuis als ze hierheen komen. Ze hebben een mooie toekomst voor zich bij Everton en bieden de kwaliteiten die we nodig hebben om beter te worden.” Koeman lijkt overigens nog niet klaar te zijn op de transfermarkt, aangezien onder meer Gylfi Sigurdsson, Jamie Vardy en Olivier Giroud met een vertrek naar Liverpool in verband worden gebracht.