Chelsea door het stof na beledigende teksten van belofte over Chinese bevolking

Chelsea heeft zich zondagmiddag via zijn officiële kanalen geëxcuseerd voor de uitlatingen die Robert Kenedy Nunes Nascimento, voetbalnaam Kenedy, onlangs deed via social media. De 21-jarige Braziliaan is momenteel met the Blues op trainingskamp in China en deelde dit weekeinde via Instagram diverse berichten waarmee hij de spot dreef met de bevolking in het Oost-Aziatische land. Die actie kwam hem op een stortvloed aan kritiek te staan, hetgeen zijn club Chelsea er nu toe heeft doen besluiten diep door het stof te gaan.

"Chelsea betreurt het feit dat een van onze jonge spelers, Kenedy, berichten heeft gedeeld via social media welke beledigend waren voor de mensen in China en als kwetsend zijn ervaren", schrijft de Engelse club in een officiële verklaring. "Helaas is het leed al geleden, ondanks dat hij de berichten razendsnel heeft verwijderd en de excuses die zowel speler als club reeds heeft aangeboden. Het was een fout van Kenedy en hij zal ervan leren. Zijn gedrag is niet representatief voor de rest van het team en de club. Hij heeft een flinke reprimande ontvangen."

Chelsea speelde zaterdag in Beijing een vriendschappelijke wedstrijd tegen Arsenal (0-3 overwinning), maar voorafgaand aan de krachtmeting stuurde Kenedy enkele berichten de wereld in via Instragram. De middenvelder annex verdediger stak onder meer de draak met een beveiliger ('Acorda China, vacilao', vertaling: 'Wakker worden, China. Idioot', schreef hij) en begeleidde een van zijn video’s met de tekst ‘Porra China’, wat vrij vertaald ‘fucking China' betekent.

Chelsea football club's player Kenedy posted this pic when the team is playing in China right now. #SayNoToRacism pic.twitter.com/15EmkxqTTU — azpity (@azpi1130) 22 juli 2017