Mourinho zet streep door Bale: ‘Waarom zou ik daar tijd en energie in steken?’

José Mourinho ziet geen reden voor Manchester United om zich in te spannen voor de eventuele komst van Gareth Bale. De linkspoot uit Wales wordt al jaren met the Mancunians in verband gebracht, ook sinds zijn transfer naar Real Madrid. Dat is echter nergens op gebaseerd, zo benadrukte Mourinho op een persconferentie.

"Nee, omdat je contacten hebt, omdat je een gevoel hebt, omdat je dingen inziet", zo reageerde Mourinho op de vraag of hij aan Manchester United zou vragen om Bale aan te trekken. "Het lijkt er mijns inziens op dat Bale het naar zijn zin heeft bij Real Madrid, graag de uitdaging aangaat en tevreden is over zijn situatie. Hij beleeft een zeer goede periode met zijn club op dit moment."

"Ik heb nooit gevoeld of de wens gezien dat hij Real Madrid wil verlaten. Waarom zou ik daar mijn tijd en energie in steken?", vroeg Mourinho zich openlijk af. Een week geleden erkende Mourinho dat het halen van landgenoot Cristiano Ronaldo al een onhaalbare missie was. Manchester United speelt zondagavond lokale tijd tegen Real Madrid, dat mét Bale en zonder Ronaldo aantreedt.