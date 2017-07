Eriksen en Alderweireld scoren schitterend in zege van Tottenham op PSG

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond lokale tijd een overwinning op Paris Saint-Germain geboekt. De krachtmeting in het Camping World Stadium van Orlando, in het kader van de International Champions Cup, eindigde met 2-4 in het voordeel van de Londenaren, die hun eerste wedstrijd in bijna twee maanden tijd speelden. De doelpunten van Christian Eriksen en Toby Alderweireld mochten er absoluut zijn.

In een enerverende eerste helft met vier doelpunten startte PSG sterk. Na voorbereidend werk van Adrien Rabiot opende Edinson Cavani na zes minuten reeds de score. Vijf minuten later nivelleerde het team van Mauricio Pochettino, die Vincent Janssen in de basiself zette, al de tussenstand: Eriksen kreeg de bal van Georges-Kevin N'Koudou en schoot het leer vanaf een meter of dertig, en via de onderkant van de lat, achter de kansloze Kevin Trapp.

Een fout van Trapp in de achttiende minuut stond aan de basis van de 1-2 van Tottenham. Eric Dier onderschepte een pass van de doelman en zag hoe het leer direct in het doel belandde. Negen minuten voor rust zette Javier Pastore de 2-2 op het scorebord. Hij kreeg een pass van Rabiot, drong het strafschopgebied binnen en mikte de bal in de bovenhoek. Een kopbal van Dier op het aluminium was het slotstuk van de eerste helft.

Voor Trapp zat de tweede helft er al snel op. Hij raakte de bal buiten het strafschopgebied met de hand aan, ook al was er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De doelman kreeg een rode kaart en werd vervangen door Alpheonse Areola. Tottenham had door de overtalsituatie meer grip op de wedstrijd en sloeg nog tweemaal toe: Alderweireld schoot vanaf een meter of 25 raak, na een pass van Victor Wanyama, en Harry Kane benutte in de 88e minuut een penalty, na een handsbal.