Klopp reageert ontwijkend: ‘Daar ga ik jou niets over vertellen’

Jürgen Klopp heeft nogmaals benadrukt dat Philippe Coutinho Liverpool niet gaat verlaten. De Braziliaan staat in de hevige belangstelling van Barcelona, dat donderdag volgens meerdere Britse media een bod van tachtig miljoen euro uitbracht op de spelmaker. The Reds zien een vertrek echter niet zitten en hebben het bod van tafel geveegd.

"Iedereen weet dat Phil een zeer belangrijke speler voor ons is", stelt de Duitse oefenmeester na afloop van het oefenduel met Leicester City (2-1 winst) in het kader van de Premier League Asia Trophy. "Ik weet dat hij zich helemaal goed, comfortabel, hoe je het ook wilt noemen, voelt in Liverpool. Hij houdt van de club en de stad, dat moge duidelijk zijn."

"Dat hij vandaag zo fantastisch speelde, op een moeilijk moment in het voorseizoen na al die oefensessies, is goed om te zien. Dat laat zien dat hij veel potentie heeft." Gevraagd naar hoe het gesprek tussen hem en Coutinho aangaande de toekomst van de Braziliaan bij de Premier League-club verliep, antwoordt Klopp ontwijkend: "Ja, we hebben gesproken. Maar daar ga ik jou niets over vertellen."

Coutinho wordt in Barcelona naar verluidt gezien als de ideale vervanger van Andrés Iniesta, al wordt hij ook gezien als opvolger van Neymar, die in verband gebracht wordt met een vertrek uit het Camp Nou. Verschillende buitenlandse media verzekeren dat de aanvaller naar Paris Saint-Germain gaat vertrekken. Coutinho ondertekende in januari een nieuw contract bij Liverpool en is de best betaalde speler in de selectie van Klopp. "Ik heb dit contract getekend omdat ik nog een paar jaar hier wil blijven. Dat is een grote eer voor mij", zo zei hij destijds.