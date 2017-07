Heerenveen deelt boete uit: ‘Zoiets kunnen we natuurlijk niet accepteren’

Sam Larsson lijkt definitief weg te gaan bij sc Heerenveen. De club hield zaterdag een fandag en daar ontbrak de vleugelaanvaller, nadat hij eerder al afwezig was toen er een teamfoto in het Abe Lenstra Stadion werd gemaakt. Inmiddels heeft de Zweed een boete gekregen van de Eredivisionist.

"Er speelt natuurlijk een boel", vertelt algemeen directeur Luuc Eisenga tegenover Omrop Fryslân. "Zodra daar meer duidelijkheid over is, gaan we dat ook geven." Eisenga bevestigt dat Larsson inmiddels een boete heeft gekregen van de club. "Volgens mij als je ziet hoe de club leeft in de regio... Ik denk dat het voor iedere speler een eer is om in het shirt te mogen spelen, laat staan om in zo'n shirt afgebeeld te worden op de officiële teamfoto."

Wat de sanctie voor Larsson exact is, laat Eisenga in het midden: "Dat houden we intern en bespreken we intern, maar zoiets kunnen we natuurlijk niet accepteren. Iedereen moet gewoon graag op de foto willen, dat is het mooiste." Marca meldt zaterdag dat Celta de Vigo en Heerenveen elkaar naderen omtrent een overgang van Larsson. Voor naar verluidt zes miljoen verkast de 24-jarige aanvaller naar Spanje.