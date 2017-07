Zidane licht toe: ‘Er ontbreekt voorlopig een aanvaller bij Real Madrid’

Real Madrid nam deze zomer afscheid van Pepe, Fábio Coentrao, James Rodriguez, Álvaro Morata en Mariano Diaz en haalde daar tot dusver alleen Dani Ceballos en Theo Hernández voor terug. Bovendien staat Danilo op het punt om naar waarschijnlijk Manchester City te vertrekken. "Danilo is vertrokken", zo erkende Zidane tijdens een persconferentie, in aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Manchester United.

Het is echter nog wachten op een officiële mededeling van Real Madrid en Manchester City omtrent de rechtsback uit Brazilië. "Het klopt dat enkele zeer goede spelers zijn vertrokken en er zijn wat jonge voetballers gekomen. We proberen om de selectie te verbeteren." Zidane ging vragen over de eventuele komst van Kylian Mbappé uit de weg. "We hebben momenteel 28 spelers, daar denk ik nu aan. Er kan van alles gebeuren, zoals altijd, tot 31 augustus. Mbappé is een goede voetballer, maar ik denk alleen maar aan de wedstrijd van morgen en de voorbereiding op komend seizoen."

"Het seizoen zal zeggen of we de selectie hebben verbeterd." Zidane kreeg de vraag of de selectie slechter is geworden na het vertrek van Morata naar Chelsea. "Zonder meer. Iedereen heeft gezien wat hij afgelopen seizoen heeft gedaan. Hij heeft ons ontzettend geholpen. Er ontbreekt voorlopig een aanvaller. Dat is een verandering." De Fransman weet niet of er nog versterkingen komen. "Danilo is weg. Ik heb niet gezegd dat we een aanvaller missen. Er ontbreekt een aanvaller, ten opzichte van afgelopen seizoen. We zullen zien hoe we dat gaan oplossen. Ik heb nu 28 spelers en dat zijn er al veel."