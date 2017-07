Feyenoord sluit trainingskamp in Oostenrijk af met nederlaag

Feyenoord heeft zaterdag een oefennederlaag tegen SC Freiburg geleden. In het Oostenrijkse Schruns was de Bundesliga-club met minimaal verschil te sterk voor het team van trainer Giovanni van Bronckhorst: 1-0. Feyenoord vliegt zondag terug naar Nederland en werkt vanaf dinsdag langzaam toe naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, tegen bekerwinnaar Vitesse.

Feyenoord was na twaalf minuten voor het eerst dreigend, na een goede individuele actie van Jean-Paul Boëtius. Het schot van Tonny Vilhena werd echter gekraakt. Vijf minuten later liep het team van Van Bronckhorst achter de feiten aan. Florian Niederlechner schoot het leer achter Brad Jones. In het restant van de eerste helft was het spel van de regerend landskampioen pover te noemen.

Na de onderbreking kwamen Bilal Basacikoglu, Renato Tapia, Michiel Kramer en Miquel Nelom binnen de lijnen. Laatstgenoemde was de vervanger van Ridgeciano Haps. Basacikoglu had de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij schoot hard op de doelman. Tot meer was Feyenoord in het kleine stadion van FC Schruns niet in staat.