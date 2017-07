PSV voert gesprekken met beoogde linksback: ‘Hij komt niet uit Nederland’

Na het vertrek van Jetro Willems naar Eintracht Frankfurt kan technisch manager Marcel Brands op zoek naar een nieuwe linksback voor PSV. Vele namen worden genoemd in het geruchtencircuit, maar Brands zegt tegenover FOX Sports dat de Eindhovenaren reeds in gesprek zijn met een buitenlandse linkervleugelverdediger.

Het aantrekken van een nieuwe linksback is topprioriteit voor PSV. "We zijn met een kandidaat in gesprek. Het is een echte linksback", aldus Brands op de jaarlijkse fandag van de Brabantse topclub. Brands geeft aan dat Ridgeciano Haps, die van AZ naar Feyenoord verkaste, nooit in beeld was bij de club. De sportbestuurder blijft echter vaag over wie PSV wel op het oog heeft: "Ga je nog even door met vragen? Haha. Hij komt niet uit Nederland."

Ook Adam Maher kwam in het vraaggesprek aan de orde. De middenvelder, die vorig jaar werd verhuurd aan Osmanlispor, staat nog tot de zomer van volgend jaar onder contract bij de club, maar was zaterdagmiddag niet aanwezig in Eindhoven. De middenvelder is namelijk bezig met een transfer, zegt Brands: "Hij heeft er voor gekozen om nu in de luwte te blijven. We gaan ervan uit dat hij voor 31 augustus een nieuwe club vindt. Je weet het nooit natuurlijk, maar dat is wel de verwachting."