Voormalig Bronzen Stier-winnaar verkast naar Eredivisie: ‘Blij dat het zover is’

Jinty Caenepeel heeft een driejarig contract ondertekend bij Excelsior. De Eredivisionist maakt zaterdagochtend bekend dat de rappe aanvaller is overgenomen van FC Eindhoven. Zijn contract liep nog twee seizoenen door en dus heeft Excelsior een transfersom voor Caenepeel betaald. De hoogte daarvan wordt niet meegedeeld.

Caenepeel wordt in Kralingen herenigd met Mitchell van der Gaag. In het eerste seizoen van de Belg bij Eindhoven werkte hij onder de trainer. "Ik was er zelf snel uit met Excelsior, maar de clubs moesten er onderling nog uitkomen voor het definitief was", vertelt Caenepeel op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben blij dat het nu eindelijk zo ver is. Excelsior is een mooie club met een leuk stadion."

Caenepeel speelde in alle Belgische jeugdploegen tot de Onder-19. Hij begon zijn loopbaan in 2013 bij AA Gent, waarvoor de aanvaller twee duels speelde. Tussen januari en de zomer van 2015 werd hij verhuurd aan Cercle Brugge; vervolgens tekende Caenepeel bij Eindhoven. "Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en de Eredivisie is een mooi podium om mezelf verder te ontwikkelen", vertelt hij nu.

"Daarbij heb ik heel goed samengewerkt met Mitchell van der Gaag in mijn eerste seizoen bij FC Eindhoven. Wij hadden toen als team een heel goed seizoen en ook persoonlijk was dat een mooi jaar voor mij. Als trainer is hij altijd eerlijk en recht voor zijn raap. Daar houd ik van", aldus de aanwinst, die in totaal 55 competitieduels speelde voor Eindhoven en 17 keer scoorde. In februari 2016 won hij nog een Bronzen Stier als grootste talent van de derde periode in de Jupiler League.