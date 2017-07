Dortmund reageert met officieel statement op bericht over Aubameyang

Borussia Dortmund heeft korte metten gemaakt met een publicatie van BILD over Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens de Duitse krant zou de aanvaller in januari voor een bedrag van zeventig miljoen euro, en een jaarsalaris van twintig miljoen euro, naar Tianjin Quanjian vertrekken. De Bundesliga-club ontkracht deze publicatie.

"Er is geen enkel contact met een club inzake Pierre-Emerick Aubameyang en er wordt ook met geen enkele club over een transfer in de winter gesproken", zo maakte Borussia Dortmund duidelijk. Technisch directeur Michael Zorc maakte dinsdag al duidelijk dat de aanvaller, die vorig seizoen liefst 31 keer in de Bundesliga scoorde, er nog een seizoen, of in ieder geval een half jaar, aan vastknoopt.

“We beschouwen de transferperiode voor hem als gesloten, want anders zou de tijd te schaars zijn geworden om nog een vervanger te vinden.Dat is min of meer de reden dat we voor hem geen transfer meer realiseren. Wat we doen als er alsnog een enorme aanbieding komt? Dan gaan we met Aubameyang het nieuwe seizoen in, dat is en blijft onze intentie. De deadline is voorbij", zo benadrukte Zorc.

Aubameyang, 28 jaar, speelt sinds de zomer van 2013 voor Dortmund en maakte tot dusverre 120 doelpunten in 189 officiële wedstrijden voor de club, waarmee hij drie prijzen won: de DFB-Pokal en tweemaal de nationale Supercup.