‘Ajax haalde hem binnen voor ‘peanuts’, daar heb ik me over verbaasd’

Piet de Visser ziet een keerzijde van het grote aantal huurlingen in de Eredivisie. NAC Breda verwelkomde vrijdag met Thomas Agyepong de zesde tijdelijke kracht van Manchester City, maar de meesterscout ziet liever een regel die bepaalt dat het maximale aantal huurlingen in een selectie op drie komt te staan. Hij vreest immers dat de eigen jeugdspelers eronder lijden.

"Probleem bij een groot aantal huurlingen ligt hem vooral in het feit dat die aanwezigheid ten koste kan gaan van de eigen kweek", waarschuwt De Visser in gesprek met Omroep Brabant. "De jeugdopleiding mag er nooit onder lijden. Eigen talent moet juist gestimuleerd worden. Wat dat betreft heb ik er moeite mee gehad dat dat aspect bij Willem II een aantal jaren onderbelicht is gebleven."

De Visser was tussen 1985 en 1990 en in 1991 hoofdtrainer van de Tilburgse club. In zijn tijd 'was dat wel anders', vertelt de vermaarde talentenspeurder. "Ik heb me dan ook verbaasd over het gemak waarmee de club Frenkie de Jong naar Ajax heeft laten gaan. Voor peanuts. Inmiddels speelt hij geregeld in het eerste elftal van Ajax en is hij een veelvoud waard."