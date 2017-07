VIDEO - Bekijk de samenvatting van Nederland - Denemarken (1-0)

Nederland boekte donderdagavond de tweede overwinning op het WEURO 2017 op eigen bodem. In het groepsduel met Denemarken werd hetzelfde resultaat geboekt als tegen Noorwegen: 1-0. Met 2.230.000 kijkers was Nederland-Denemarken het best bekeken programma van donderdag. Zondag naar de openingswedstrijd tegen Noorwegen keken nog 2.110.000 mensen.