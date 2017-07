Manchester United dient stadsgenoot City meteen eerste nederlaag toe

Manchester United heeft de derde opeenvolgende overwinning ter voorbereiding op komend seizoen geboekt. In het kader van de International Champions Cup was het team van manager José Mourinho te sterk voor stadsgenoot Manchester City. De krachtmeting in Houston eindigde in 2-0, dankzij treffers van Romelu Lukaku en Marcus Rashford. Het was voor the Citizens de eerste vriendschappelijke wedstrijd. De zeventienjarige Phil Foden stond 74 minuten op het veld en liet op het middenveld van City een uitstekende indruk achter.

In de eerste helft ging het spel op en neer, met kansen voor beide teams. Ofschoon het voor het team van Josep Guardiola pas het eerste oefenduel was, maakte de ploeg een goede indruk en had Raheem Sterling tot tweemaal toe het scorebord in beweging kunnen brengen. Het was uiteindelijk Romelu Lukaku die in de 36e minuut uit een moeilijke hoek, en na een lange bal, het leer achter Ederson schoot: 1-0.

Twee minuten later verdubbelde Rashford de voordelige marge: na goed spel van Henrikh Mkhitaryan schoot de aanvaller de bal keurig in de hoek. Na de rust voerde Guardiola zeven wijzigingen door, maar United bleef de ploeg die het dichtst bij een doelpunt was. Rashford en Lukaku lieten kansen op de 3-0 schieten, terwijl Paul Pogba halverwege de tweede helft het zijnet raakte.

City kwam niet verder dan een inzet van Fernandinho in de slotfase, die zag hoe Sergio Romero de bal over de lat tikte. Dat was de laatste actie van een enerverend duel, waarin Manchester United vooralsnog een betere indruk maakte. Het nieuwe Premier League-seizoen start over drie weken.