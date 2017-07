Cillessen: ‘Ik ken Frank goed, maar we hebben daar niet over gesproken'

Jasper Cillessen moest Marc-André ter Stegen in zijn debuutjaar bij Barcelona voor zich dulden in de pikorde, maar de 28-jarige doelman zegt niet uit te zijn op een zomers vertrek. De 32-voudig Oranje-international werd recentelijk gelinkt aan Crystal Palace, maar hij verwijst dat gerucht donderdag zelf naar het rijk der fabelen.

Nadat Frank de Boer werd aangesteld als manager van Crystal Palace, dook de naam van Cillessen onmiddellijk op in de Engelse media. Het tweetal werkte eerder met elkaar samen bij Ajax, maar de keeper zegt niet met zijn voormalige trainer gesproken te hebben over een transfer naar Londen. "Ik ken Frank goed, maar we hebben het daar niet over gehad", vertelt hij desgevraagd aan ESPN.

Cillessen zegt zijn sportieve toekomst bij Barcelona te zien, ondanks zijn reserverol van afgelopen seizoen. "Ik ben hier erg gelukkig. Mijn situatie is bekend. Elke voetballer wil iedere wedstrijd spelen en ik zal er ook alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Ik begin steeds beter te wennen aan de trainingen, de intensiteit en het weer hier. Ik heb zojuist zelfs mijn eerste persconferentie in het Spaans gegeven", besluit hij.