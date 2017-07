Pérez prijst Ceballos hemel in bij presentatie: ‘Toekomstig steunpilaar’

Dani Ceballos maakte vorige week de overstap van Real Betis naar Real Madrid. Donderdagmiddag volgde de presentatie van de twintigjarige middenvelder, die tot medio 2023 vastligt bij de Spaanse grootmacht. Zowel voorzitter Florentino Pérez als het talent zelf gaven aan blij te zijn met de miljoenentransfer naar de Koninklijke.

"Hij is een jonge speler die kan excelleren. Hij zal in de toekomst een steunpilaar van de club zijn", aldus Pérez bij de persentatie van de aankoop, die voor achttien miljoen euro de overstap maakte. "Dankzij zijn harde werken en zijn ongekende talent is hij onlangs tot beste speler van het EK Onder-21 benoemd. Maar nu begint de echte uitdaging. Je zal je best moeten doen voor de club, je familie en voor alle fans over de hele wereld. Je hebt je klasse bij Real Betis en de Spaanse jeugdelftallen laten zien en nu moet je dat ook hier gaan doen."

Dani Ceballos wordt gepresenteerd bij Real Madrid en krijgt rugnummer 24! #rmcf #realmadrid #ceballos #perez #santiagobernabeu A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jul 20, 2017 at 4:37am PDT

"De toewijding en drive om het logo en shirt van Real Madrid te dragen, was zeer belangrijk voor jouw komst naar Estadio Bernabéu", vervolgt de preses. "Dit is het stadion waar je in wilt winnen. En dit is de club waar je voor hebt gekozen om alles voor te geven. Je toewijding om ons logo te dragen, terwijl je begeerd werd door zoveel clubs, zal alle fans trots maken."

Tijdens de presentatie voor pers en publiek gaf Ceballos aan trots te zijn om onderdeel uit te maken van de geschiedenis van Real Madrid. "Ik had geen enkele andere optie dan ‘ja’ te zeggen tegen deze club. Het is altijd al mijn droom geweest om hier te spelen. Ik ben hier gekomen om alles te geven voor de club en om ervoor te zorgen dat we nog meer geschiedenis gaan schrijven.”