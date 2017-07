‘Het is jammer dat de houding van Larsson weleens negatief wordt uitgelegd’

Sam Larsson ligt momenteel op ramkoers met sc Heerenveen. De Zweedse vleugelaanvaller lijkt uit te zijn op een breuk met de Friese club en kwam begin deze week onder nog hevigere druk te staan, nadat hij weigerde met zijn teamgenoten op de teamfoto te gaan. Dwight Lodeweges kijkt niet op van het gedrag van Larsson, met wie hij in het seizoen 2014/15 samenwerkte bij Heerenveen.

"Dit is niet de eerste keer dat Sam probeert weg te komen, we lezen al jaren niks anders", zegt de oefenmeester in gesprek met Voetbal International. Lodeweges gelooft niet dat Larsson doelbewust een breuk probeert te forceren. Hij zegt de Zweed als een 'heel goeie jongen' te kennen. "Stilletjes, geen gangmaker, goedlachs, maar ook heel gevoelig. Voor zijn omgeving, voor sfeer." Lodeweges veroordeelt het gedrag van de Zweedse buitenspeler evenwel. "Wat Sam nu doet is een beetje akelig, maar in het voetbal moet je nergens meer van versteld staan."

Oud-voorzitter Riemer van der Velde van Heerenveen sluit zich voor een groot deel aan bij de woorden van Lodeweges. "Ik ken Sam bijzonder goed, ik vind hem een heel fijne kerel, een liefhebber en een echte sportman. Het is jammer dat zijn houding in de publiciteit nog weleens negatief wordt uitgelegd. De voorbije competitiehelft was hij bij Heerenveen een van de weinige lichtpuntjes", aldus Van der Velde. "Hij verdient een vertrek door de voordeur, en daar zal het uiteindelijk vast ook wel van komen."