BILD: Vier topclubs azen op niet langer onomstreden Thomas Müller

Het is maar de vraag of de toekomst van Thomas Müller bij Bayern München ligt. Volgens de woensdageditie van BILD is de zelf opgeleide Duits international niet langer onomstreden in de Allianz Arena, zeker niet na de komst van James Rodriguez. Volgens de Duitse krant heeft Müller, die over twee maanden zijn 28e verjaardag viert, diverse aanbiedingen op tafel liggen.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge houdt vol dat Müller in Beieren blijft. "Hij is nog altijd een voetballer die niet verkocht zal worden. Hij past namelijk perfect bij Bayern", zo benadrukt de sportbestuurder desgevraagd. "Daar is geen discussie over mogelijk." Volgens BILD geniet Müller, die een contract tot medio 2021 heeft, echter niet meer het volle vertrouwen van Carlo Ancelotti, die deze week hoe dan ook het tegendeel beweerde.

De befaamde krant uit Duitsland schrijft woensdag dat vier clubs belangstelling voor Müller hebben: Chelsea, Arsenal, Juventus en het Liverpool van Jürgen Klopp. De lovende woorden van Rummenigge ten spijt; Müller kwam vorig seizoen maar tot 5 treffers in slechts 29 optredens. Nog nooit bleef de aanvallende middenvelder annex aanvaller op zulke lage cijfers steken. "Thomas weet ook dat hij veel meer moet brengen", zo erkent Rummenigge.