‘Feyenoord is voor elke Rotterdammer een droom, dus ook voor mij’

Nasser El Khayati ziet een langer verblijf in de Eredivisie zitten. De 28-jarige aanvaller werd het afgelopen seizoen een half jaar door Queens Park Rangers verhuurd aan ADO Den Haag en kende met vijf doelpunten in twaalf competitiewedstrijden een prima periode in de Hofstad. El Khayati komt in Engeland niet voor in de plannen van manager Ian Holloway en mag derhalve uitkijken naar een nieuwe werkgever.

"Feyenoord is voor elke Rotterdammer een droom. Dus ook voor mij. Ik kan doelpunten maken en lever altijd een serie assists af. Ik kan dat ook in de top van Nederland. Maar ik wacht het af", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad gevraagd naar zijn sportieve toekomst. El Khayati schermt evenwel met de interesse van buitenlandse clubs. "Maar zoals ik er nu in sta kies ik het liefst voor de sportieve uitdaging in plaats van voor het financieel aantrekkelijke verhaal. De Eredivisie? Het zou kunnen, als het de juiste club is. Als de juiste club niet aanklopt, ga ik alsnog voor mijn kans bij QPR."

El Khayati debuteerde in het betaald voetbal bij FC Den Bosch en versleet daarna een waslijst aan clubs. Zijn professionele carrière leek voorbij toen hij zich in 2014 verbond aan de amateurs van Kozakken Boys, maar via Burton Albion kwam hij alsnog bij QPR terecht. Daar heeft hij een doorlopende verbintenis, maar El Khayati veronderstelt dat zijn toekomst elders ligt. "QPR speelt vooral de lange bal, ik moet het van mijn voetballende kwaliteiten hebben. Nu wacht ik af wat er de komende weken op mijn pad komt. Ja, er zijn al opties in het buitenland."