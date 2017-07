Vermeer: ‘Ik lig er in ieder geval geen enkele seconde wakker van’

Kenneth Vermeer heeft bij Feyenoord voor het eerst te maken met een concurrentiestrijd. Na zijn zware achillespeesblessure groeide Brad Jones uit tot eerste doelman en dat deed hij bovendien in een seizoen waarin de landstitel voor het eerst sinds 1999 naar de Rotterdammers ging. Feyenoord beloonde Jones met een nieuw contract voor twee jaar.

Jones en Vermeer hebben zodoende dezelfde status: die van eerste keeper. Vermeer vindt de situatie niet anders dan anders. "Je moet altijd zelf presteren, daar komt het op aan. Mensen zeiden steeds wel dat ik zeker was van mijn plek, maar wat nou als ik niet had gepresteerd?", vraagt Vermeer zich in gesprek met Voetbal International af. "Ik denk dat je nooit zeker kunt zijn, je moet het altijd laten zien."

"Als je dat niet doet, kun je er zo maar uitgaan." Volgens Vermeer is er sprake van een gezonde concurrentiestrijd. "We zijn gewoon bezig elkaar goed scherp te houden. Ik lig er in ieder geval geen seconde wakker van. We gaan respectvol met elkaar om. Jones is een goeie gozer en ik ben een normale jongen. We proberen gewoon het beste uit elkaar te halen."