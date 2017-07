Vejinovic op huurbasis naar Alkmaar: ‘Mooie toevoeging voor onze selectie’

Marko Vejinovic speelt komend seizoen op huurbasis voor AZ, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De overbodige middenvelder van Feyenoord kon zich afgelopen seizoen niet in de kijker spelen bij trainer Giovanni van Bronckhorst en kan nu aan de slag bij de Alkmaarders. De tijdelijke overstap van Vejinovic is waarschijnlijk een onderdeel van de deal aangaande Ridgeciano Haps, die de omgekeerde weg bewandelt.

De middenvelder, die nog tot medio 2019 vastligt in De Kuip, kwam het afgelopen seizoen amper aan spelen toe bij de Rotterdammers. Hij kwam slechts 105 minuten in actie. In de zomer van 2015 werd Vejinovic nog voor 3,5 miljoen euro opgehaald bij Vitesse, waar hij het seizoen daarvoor imponeerde. Bij de Arnhemmers speelde de technicus in het seizoen 2014/15 in totaal 35 competitieduels, waarin hij 12 keer wist te scoren.

In het seizoen 2009/10 verruilde Vejinovic de jeugdopleiding van AZ voor Heracles Almelo en dus keert hij nu terug op het oude nest. "Marko is voor ons natuurlijk een goede bekende", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubsite over Vejinovic. "Hij heeft goede seizoenen gekend bij Heracles en Vitesse, waardoor hij een transfer naar Feyenoord verdiende. Met zijn passing en inzichtelijk vermogen is Marko een mooie toevoeging voor onze selectie."