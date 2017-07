Diego Costa draagt tenue van Atlético en steekt draak met Conte

Chelsea stapt deze week op het vliegtuig voor een oefenstage in het Verre Oosten, maar onder anderen Diego Costa gaat niet mee, zo maakte de club vrijdag al bekend. De spits is in afwachting van een transfer naar Atlético Madrid en hoewel de deal nog niet rond is, zit hij duidelijk al met zijn gedachten in het Wanda Metropolitano.

Diego Costa vierde zondagavond in Brazilië met vrienden een feestje bij hem thuis maakte een livestream voor Instagram. Daarop was te zien hoe Diego Costa, gehuld in een tenue van Atlético, enkele danspasjes uitvoerde en aan het chatten was met onder anderen Cesc Fàbregas. De middenvelder schreef Diego Costa aan met ‘Bobo’ waarna de aanvaller reageerde met: “Geef Antonio Conte een knuffel van mij…”

Diego Costa zit duidelijk al met zijn hoofd bij Atlético de Madrid! Hij plaatste deze video op Instagram en in het... Geplaatst door voetbalzone op zondag 16 juli 2017

Het is bekend dat de werkrelatie tussen Diego Costa en Conte te wensen overlaat sinds de Italiaan per sms te kennen gaf de Braziliaanse Spanjaard niet meer nodig te hebben. “Ik heb een klein berichtje op mijn telefoon gekregen waarin hij vertelde dat hij niet meer op mij rekent. Kennelijk heb ik slecht gepresteerd en dat is dan jammer. Ik heb het berichtje doorgestuurd naar de mensen die er binnen de club over moeten beslissen, maar het is duidelijk dat de coach mij er niet meer bij wil hebben”, zei Diego Costa daarover.

Atlético Madrid zag zijn kans schoon en besloot de spits binnen te halen. De Portugese krant O JOGO meldde twee weken geleden overigens al dat de deal rond was en dat de voorhoedespeler tot januari mogelijk verhuurd zou worden aan een club in China. De markt in China is nu echter gesloten en Atlético heeft de komst van de international nog altijd niet aangekondigd. Diego Costa heeft nu nog een contract tot medio 2019 bij Chelsea, de club waarvoor hij tot dusverre 58 doelpunten maakte in 120 wedstrijden.