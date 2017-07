Man United deelt nieuw contract uit: ‘Dit is de grootste club ter wereld’

Sergio Romero heeft zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Manchester United met drie seizoenen verlengd, met een optie op een vierde jaar. De dertigjarige doelman speelde sinds medio 2015 28 wedstrijden voor the Mancunians.

“Ik ben blij met dit nieuwe contract. Wie wil er nu niet voor de grootste club van de wereld spelen? We hebben hier geweldige doelmannen en we leren allemaal van elkaar. Natuurlijk was het een erg trots moment voor mij om deel te nemen aan de Europa League-finale en ik kijk ernaar uit om op het succes van vorig seizoen verder te borduren”, aldus de Argentijns international op de website van zijn werkgever.

“Sergio is een geweldige keeper en professional. Hij heeft een goed seizoen met enkele uitstekende optredens achter de rug, zeker in de Europa League. Sergio verdient dit contract en voor Man United is het geweldig om Sergio en David de Gea erbij te hebben”, vertelt manager José Mourinho. Romero speelde eerder voor Sampdoria, AS Monaco, AZ en Racing Club.